Италианският "Тутоспорт" обяви загиналия в катастрофа Диого Жота за футболист №1 на 2025-а

Италианският спортен вестник "Тутоспорт" реши да връчи своята награда за Футболист номер 1 за 2025-а година за трагично загиналия португалски полузащитник Диого Жота.

"Редакционният съвет взе решение да присъди наградата на Диого Жота. Този избор подчертава, че португалецът е истински пример за подражание на целия футболен свят. А също така празнотата след неговата кончина няма как да се запълни", се казва в изявлението на издателите, предава БТА.

Футболистът загина на 3 юли в автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре.

Националът на Португалия играеше за "Ливърпул", с който спечели шампионската титла във Висшата лига, купата на Англия и на лигата. С екипа на "мърсисайдци" Диого Жота записа 182 мача, в които вкара 65 гола и подаде 26 асистенции.

С Португалия той триумфира 2 пъти в Лигата на нациите

А с националния отбор на страната си две пъти печели турнира на УЕФА Лига на нациите. Кариерата му преминава също така през Атлетико (Мадрид), Порто и английския Уулвърхямптън.

По-рано днес вестник "Тутоспорт" обяви Дезире Дуе за най-добрия млад футболист на Европа до 21 години за 2025-а.