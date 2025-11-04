ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 от "Байерн" удържаха победната серия след 2:1 в...

Джокович за 225-и път на 1/4-финал

2184
Новак Джокович се разплака при почитането на паметта на бившия си треньор Ники Пилич в Атина. Снимка: Ройтерс

Сръбската легенда на тениса Новак Джокович (рекорди 24 титли от "Големият шлем"+олимпийска титла) би 7:6 (3), 6:1 Алехандро Табило (Чили) и се класира на четвъртфинал на турнира "Хеленик Чемпиъншип" в Атина, който е с награден фонд 766 715 евро.

Това е турнирът на Ноле, който се състоеше в Белград, но след преместването му със семейството в гръцката столица заради властимащите в родината му и той има нова локация.

Джокович имаше досега 2 загуби от Табило.

Класирането за четвъртфинал е 225-о за 38-годишния Джокович.

