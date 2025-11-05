10 от "Байерн" удържаха победната серия след 2:1 в Париж и опит за чупене на крак от Лус Диас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Байерн" впечатли по 2 съвсем различни начина, за да надвие 2:1 европейския шампион ПСЖ насред Париж в 4-ия кръг на Шампионската лига.

През първата част германският гранд накара домакините да не знаят къде се намират. Вкара им 2 пъти чрез Луис Диас (4, 32), изпусна още няколко гола (плюс греда на Серж Гнабри) и изглеждаше като тотален доминатор във френската столица.

В края на полувремето колумбиецът Диас съвсем по южноамерикански сметна, че е под неговото достойнство Ашраф Хакими да му отнеме топката и направи опит за ритуално чупене на крак с безумен шпагат отзад. Първоначално получи жълт картон, но след намеса на ВАР повече от основателно бе изгонен.

С 10 човека на гостите от Мюнхен се наложи да станат опълченци. Пуснаха едно попадение на Жоао Невеш (72), но удържаха победата. Благодарение на вратаря си легенда Мануел Нойер и всеотдайната игра в защита, при която голмайсторът Хари Кейн играеше като опорен халф.

Така "Байерн" продължава да увеличава рекордната си серия, която продължава вече 16 мача от началото на сезона във всички турнири.