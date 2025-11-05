ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 от "Байерн" удържаха победната серия след 2:1 в...

10 от "Байерн" удържаха победната серия след 2:1 в Париж и опит за чупене на крак от Лус Диас

"Байерн" остава с човек по-малко. Снимка: Ройтерс

"Байерн" впечатли по 2 съвсем различни начина, за да надвие 2:1 европейския шампион ПСЖ насред Париж в 4-ия кръг на Шампионската лига.

През първата част германският гранд накара домакините да не знаят къде се намират. Вкара им 2 пъти чрез Луис Диас (4, 32), изпусна още няколко гола (плюс греда на Серж Гнабри) и изглеждаше като тотален доминатор във френската столица.

В края на полувремето колумбиецът Диас съвсем по южноамерикански сметна, че е под неговото достойнство Ашраф Хакими да му отнеме топката и направи опит за ритуално чупене на крак с безумен шпагат отзад. Първоначално получи жълт картон, но след намеса на ВАР повече от основателно бе изгонен.

С 10 човека на гостите от Мюнхен се наложи да станат опълченци. Пуснаха едно попадение на Жоао Невеш (72), но удържаха победата. Благодарение на вратаря си легенда Мануел Нойер и всеотдайната игра в защита, при която голмайсторът Хари Кейн играеше като опорен халф.

Така "Байерн" продължава да увеличава рекордната си серия, която продължава вече 16 мача от началото на сезона във всички турнири.

"Байерн" остава с човек по-малко. Снимка: Ройтерс

