ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ливърпул" би само 1:0 "Реал" след 8 спасявания на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21650223 www.24chasa.bg

"Ливърпул" би само 1:0 "Реал" след 8 спасявания на Куртоа (резултати от Шампионската лига)

1744
Тибо Куртоа прави поредното си спасяване в Ливърпул. Снимка: Ройтерс

В сблъсъка между носителите на цели 21 европейски трофея "Ливърпул" и "Реал" (6 и 15) английският гранд би испанския само с 1:0 на "Анфийлд" в среща от 4-ия кръг на Шампионската лига.

За минималната загуба огромна заслуга имаше вратарят на гостите Тибо Куртоа. Белгиецът отрази цели 8 удара и капитулира само след удара с глава на нисичкия Алексис Макалистър (61).

Други резултати:

ПСЖ - "Байерн" 1:2

"Тотнъм" - "Копенхаген" 4:0

"Наполи" - "Айнтрахт" (Фр) 0:0

"Ювентус" - "Спортинг" (Л) 1:1

"Атлетико" (М) - "Сен Жилоа" 3:1

"Олимпиакос" - "Айндховен" 1:1

"Славия" (Пр) - "Арсенал" 0:3

"Будьо/Глимт" - "Монако" 0:1

Тибо Куртоа прави поредното си спасяване в Ливърпул. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)