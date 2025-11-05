"Ливърпул" би само 1:0 "Реал" след 8 спасявания на Куртоа (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В сблъсъка между носителите на цели 21 европейски трофея "Ливърпул" и "Реал" (6 и 15) английският гранд би испанския само с 1:0 на "Анфийлд" в среща от 4-ия кръг на Шампионската лига.

За минималната загуба огромна заслуга имаше вратарят на гостите Тибо Куртоа. Белгиецът отрази цели 8 удара и капитулира само след удара с глава на нисичкия Алексис Макалистър (61).

Други резултати:

ПСЖ - "Байерн" 1:2

"Тотнъм" - "Копенхаген" 4:0

"Наполи" - "Айнтрахт" (Фр) 0:0

"Ювентус" - "Спортинг" (Л) 1:1

"Атлетико" (М) - "Сен Жилоа" 3:1

"Олимпиакос" - "Айндховен" 1:1

"Славия" (Пр) - "Арсенал" 0:3

"Будьо/Глимт" - "Монако" 0:1