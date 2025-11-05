Албена Денкова и Максим Стависки за първи път от 10 г. гледат в София турнира, носещ техните имена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двукратните световни шампиони за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки (2006, 2007) ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 г.

Това разкри сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на най-добрата ни състезателка Александра Фейгин, пред БНР.

"Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", обяви Ина Лутай.

Турнирът стартира днес в Зимния дворец.