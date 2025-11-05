ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът поевтинява на азиатските пазари

Винъс Уилямс сигурна за Australian Open, ще играе още един сезон

Винъс Уилямс Снимка: Instagram/MubadalaCITIDCOpen

И на 45 години Винъс Уилямс явно още има желание да играе.

По-голямата от американските сестри е заявила участие на турнира в Оклънд, който по традиция е подготвителен за откритото на Австралия. Организаторите са й осигурили уайлд карт. Това означава, че бившата №1 ще сред състезателките и в първия за сезона турнир от "Големият шлем" в Мелбърн. 

Носителката на 7 титли от "Уимбълдън" и US Open реши да се завърне на корта през лятото за серията от състезания на твърди кортове. 

Не е изключено Винъс да продължи и до олимпиадата в Лос Анджелис след 3 г. 

Винъс Уилямс Снимка: Instagram/MubadalaCITIDCOpen

