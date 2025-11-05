Страх от нападения в Гран при на Бразилия заради акции срещу наркобандите

Уикендът за Гран при на Бразилия винаги е бил опасен за пилотите и всички останали от отборите във Формула 1. Нерядко се е случвало да има нападения с цел обир и мерките за сигурност са засилени.

Организаторите на състезанието на легендарната писта “Интерлагос” в края на седмицата обаче са разтревожени от особено опасната ситуация в момента. От известно време тече полицейска акция срещу местните наркобанди и броят на убитите наближава 150. Операцията е замислена отдавна, а целта е трафикантите да бъдат изтласкани извън големите градове. Сблъсъците обаче се оказаха по-смъртоносни от очакваното.

В Сао Пауло, където се провежда кръгът от Формула 1, обстановката също е напрегната и местните власти се подготвят за евентуални нападения като протест срещу полицейските акции. До момента обаче няма информация за някакви специални ограничения за екипите.

На търг в Обединените арабски емирства ще бъде продаден автомобил “Макларън” MP4/6, с какъвто се састезаваше Айртон Сена. Точно това е моделът (последният “Макларън” с 12-цилиндров двигател “Хонда”), с който великият бразилец и трикратен световен шампион за първи път спечели състезанието за Голямата награда на страната си през 1991 г.

