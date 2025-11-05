Заплашиха с пистолет защитник на "Тотнъм"

Защитникът на "Тотнъм" Дестини Удоджи е бил заплашен с пистолет в Лондон. Полицията е започнала разследване след инцидента с 22-годишния италиански национал, като от английския клуб заявиха, че оказват подкрепа на Удоджи и семейството му.

31-годишен мъж е бил арестуван по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие, изнудване и шофиране без книжка след инцидента през септември. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава, съобщиха от полицията.

Полицията е била повикана в 23:14 часа на 6 септември по сигнал за мъж на около 20 години, който е бил заплашен с пистолет в квартал Барнет в Северен Лондон.

"Служителите са разговаряли с жертвата и по време на разследването им е съобщено, че друг мъж на около 20 години също е бил изнудван и заплашван от същото лице. Няма съобщения за пострадали при нито един от инцидентите. 31-годишен мъж е арестуван в понеделник, 8 септември, по подозрение за притежание на огнестрелно оръжие с умисъл, изнудване и шофиране без книжка. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава", добави говорител на полицията.