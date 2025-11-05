ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

Флик може да напусне "Барселона" след края на сезона

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик може да напусне клуба в края на настоящия сезон, съобщава изданието ABC.

Германският наставник е информирал треньорския си щаб за намерението си да напусне през лятото. Посочената причина е натрупаната умора и разочарование от ситуацията в клуба.

Флик е недоволен от работната етика на някои футболисти и не чувства достатъчно подкрепа от ръководството на "Барса". Треньорът смята, че е възпрепятстван да реализира напълно проекта си.

"Барселона" е второ място в класирането на Ла Лига с 25 точки, на пет точки зад лидера "Реал".

