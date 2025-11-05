ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

16-а поредна победа за "Байерн" и нов рекорд

Венсан Компани

"Байерн" победи 2:1 "Пари Сен Жермен" в 4-ия кръг на Шампионската лига, с което счупи собствения си рекорд за най-дълга победна серия.

Грандът Мюнхен спечели 16-ия си пореден мач във всички състезания от началото на настоящия сезон. Според статистическия портал Transfermarkt, това е най-добрият резултат в историята на петте най-добри лиги в Европа. През този период германският отбор е отбелязал 57 гола и е допуснал 11.

Най-добрият старт на един сезон преди "Байерн" беше на "Милан" през сезон 1992/93. Тогава "росонерите" спечелиха първите си 13 мача във всички състезания.

Венсан Компани
