"Тотнъм" си има Меси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мениджърът на "Тотнъм" Томас Франк коментира третия гол при домакинската победа с 4:0 над "Копенхаген" в Шампионската лига.

При него нидерландският централен защитник взе топката пред наказателното поле на "шпорите", премина през целия терен, като няколко противници не успяха да го спрат, и с левачката се разписа.

"Изглежда сякаш Лионел Меси се превърна в Мики ван де Вен, който се спусна от собствената си врата чак до другия край и вкара фантастичен гол. Той е нашият най-добър реализатор във всички турнири, така че може да продължи по същия начин", заяви Франк.