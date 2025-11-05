ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

Турци избрали черногорец пред Ивайло Петев

Ивайло Петев Снимка: Орлин Цанев

Българският специалист Ивайло Петев е бил втори вариант за старши треньор на турския "Кайзериспор", съобщава порталът Transfer Nabzı. 50-годишният бивш наставник на "Лудогорец" (Разград), българския и босненския национален отбор, е бил на финалното обсъждане, но в крайна сметка тимът от Кайзери е избрал черногореца Радомир Джалович, посочва изданието.

Няколко дни по-рано пък Петев се раздели с клуба "Бани Яс" от ОАЕ след две поражения в първите два мача. Там обаче и смяната на българина не промени картината, като отборът продължава да трупа загуби и си остава на последното място.

Ивайло Петев Снимка: Орлин Цанев

