Турци избрали черногорец пред Ивайло Петев

Българският специалист Ивайло Петев е бил втори вариант за старши треньор на турския "Кайзериспор", съобщава порталът Transfer Nabzı. 50-годишният бивш наставник на "Лудогорец" (Разград), българския и босненския национален отбор, е бил на финалното обсъждане, но в крайна сметка тимът от Кайзери е избрал черногореца Радомир Джалович, посочва изданието.

Няколко дни по-рано пък Петев се раздели с клуба "Бани Яс" от ОАЕ след две поражения в първите два мача. Там обаче и смяната на българина не промени картината, като отборът продължава да трупа загуби и си остава на последното място.