ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21651807 www.24chasa.bg

Шампионът в НБА с рекорд

580
СНИМКА: РОЙТЕРС

Шай Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и спечели 12 борби срещу бившия си отбор, а "Оклахома" надигра със 126:107 "Лос Анджелис Клипърс" в мач от редовния сезон на НБА. Така шампионите записаха франчайз рекорд от осем поредни победи на старта на новата година.

Айзея Джо добави 22 точки за "Тъндър", а Аарън Уигинс и Кейсън Уолъс вкараха по 12. Гилджъс-Алекзандър, който игра за Клипърс през 2018/2019, бе изпратен в Оклахома преди втората си година в НБА в сделка за Пол Джордж.

Стеф Къри пък вкара пет тройки и записа сбор от 28 точки, а "Голдън Стейт Уориърс" спечели със 118:107 срещу "Финикс" в Сан Франциско. Домакините се възползваха от чудесна вечер на резервите и 63 точки от пейката, за да продължат да бъдат безгрешни като домакини през новия сезон.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание