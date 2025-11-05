Шампионът в НБА с рекорд

Шай Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и спечели 12 борби срещу бившия си отбор, а "Оклахома" надигра със 126:107 "Лос Анджелис Клипърс" в мач от редовния сезон на НБА. Така шампионите записаха франчайз рекорд от осем поредни победи на старта на новата година.

Айзея Джо добави 22 точки за "Тъндър", а Аарън Уигинс и Кейсън Уолъс вкараха по 12. Гилджъс-Алекзандър, който игра за Клипърс през 2018/2019, бе изпратен в Оклахома преди втората си година в НБА в сделка за Пол Джордж.

Стеф Къри пък вкара пет тройки и записа сбор от 28 точки, а "Голдън Стейт Уориърс" спечели със 118:107 срещу "Финикс" в Сан Франциско. Домакините се възползваха от чудесна вечер на резервите и 63 точки от пейката, за да продължат да бъдат безгрешни като домакини през новия сезон.