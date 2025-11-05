Артета хвали вундеркинда Дауман

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета похвали зрелостта на Макс Дауман. Младият играч се появи на терена при успеха 3:0 над "Славия" (Прага) в Шампионската лига.

Появата на Дауман на възраст 15 години и 308 дни подобри рекорда в лигата, поставен преди това от Юсуфа Мукоко в "Борусия" (Д), а треньорът отново се изказа ласкаво за младата си звезда.

"Първата топка, която получи, го изправя срещу противник. Започна да дриблира и получи нарушение. Това е личност, това е смелост", каза старши треньорът на "артилеристите".

"Не можеш да го научиш на това - или го имаш, или не. Няма значение какво пише в паспорта му, ако го поставиш в този контекст, той е способен да се адаптира и да се представи добре", добави той.