Най-скъпият зимен трансфер на “Герена” пропуска дербито с ЦСКА

Карл Фабиен, за когото “Левски” плати най-висока трансферна сума през зимата, ще пропусне дербито с ЦСКА.

Дошлият от “Славия” играч за пореден път, откакто се озова на “Герена”, е с травма. И едва ли ще бъде възстановен до събота, когато е мач №1 у нас.

Фабиен на всичкото отгоре и разочарова, когато е на терена. Офанзивният футболист още няма гол с екипа на “сините”. За почти една година той е изиграл 23 мача, в които за първенство – 14, 2 за националната купа и 7 в евротурнирите. Отделно от това играта му хич не се харесва на треньора Хулио Веласкес. И нищо чудно през зимата да му се търси нов отбор.

Получилият контузия в неделя срещу “Арда” Мазир Сула пък не тренира наравно със съотборниците си. Алжирецът със сигурност изпуска вечното дерби. Травмата му в глезена е сериозна и ще е цяло чудо, ако успее да се оправи за няколко дни.

