Моци: Развитие за нов треньор на "Лудогорец" се чака след паузата за националите

В този момент продължаваме да търсим треньор. Когато има нещо на 100%, ще го научите от нас. Не искам да говоря, първо от уважение към сегашния треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в евротурнирите. Надявам се след международната пауза да има развитие.

Това каза техническият директор на "Лудогорец" - Козмин Моци. Бившият бранител на шампионите говори преди заминаването на "орлите" за Будапеща за двубоя с "Ференцварош" в мач от 4-ия кръг на същинската фаза на Лига Европа.

Както е известно, разградчани разкараха Руи Мота и в момента са водени от Тодор Живондов.

Според Моци "Лудогорец" отново ще е шампион на България. В момента хегемонът у нас изостава на 11 точки от лидера "Левски".

"С една победа или с добра игра в Унгария можем да си вдигне настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион, но трябва да видим, че Лудогорец може да стане и трудно шампион. Качеството на футболистите ни го предполагат. Тодор Живондов най-вероятно ще води отбора и срещу "Арда", каза Моци.