"Левски" с голям късмет за купата, ще играе с аматьори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" ще се изправи срещу единствения аматьорски тим в 1/8-финалите за купата на България. "Сините" ще играят с третодивизионния "Витоша" (Бистрица) на "Герена".

Това отреди жребия за националното отличие, който бе теглен преди минути. Срещите от тази фаза ще се играят в уикенда 12-и-15-и декември.

ЦСКА, на който му остана да се бори само за купата, ще срещне "Локо" (Сф), като червените" са домакини.

Носителят на купата от миналата година и 14-кратен шампион на България "Лудогорец" ще гостува на "Септември".

Ето и останалите двойки:

"Черно море" - "Арда"

"Добруджа" - "Ботев" (Враца)

"Славия" - ЦСКА 1948

"Локо" (Пд) - "Монтана"

"Спартак" (Варна) - "Ботев" (Пд)