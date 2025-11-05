"Левски" с голям късмет за купата, ще играе с аматьори

"Левски" ще се изправи срещу единствения аматьорски тим в 1/8-финалите за купата на България. "Сините" ще играят с третодивизионния "Витоша" (Бистрица) на "Герена".
Това отреди жребия за националното отличие, който бе теглен преди минути. Срещите от тази фаза ще се играят в уикенда 12-и-15-и декември.
ЦСКА, на който му остана да се бори само за купата, ще срещне "Локо" (Сф), като червените" са домакини.
Носителят на купата от миналата година и 14-кратен шампион на България "Лудогорец" ще гостува на "Септември".
Ето и останалите двойки:
"Черно море" - "Арда"
"Добруджа" - "Ботев" (Враца)
"Славия" - ЦСКА 1948
"Локо" (Пд) - "Монтана"
"Спартак" (Варна) - "Ботев" (Пд)