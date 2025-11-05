ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21652076 www.24chasa.bg

"Левски" с голям късмет за купата, ще играе с аматьори

3784
Трофеят на Sesame Купа на България Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

"Левски" ще се изправи срещу единствения аматьорски тим в 1/8-финалите за купата на България. "Сините" ще играят с третодивизионния "Витоша" (Бистрица) на "Герена".

Това отреди жребия за националното отличие, който бе теглен преди минути. Срещите от тази фаза ще се играят в уикенда 12-и-15-и декември.

ЦСКА, на който му остана да се бори само за купата, ще срещне "Локо" (Сф), като червените" са домакини.

Носителят на купата от миналата година и 14-кратен шампион на България "Лудогорец" ще гостува на "Септември".

Ето и останалите двойки:

"Черно море" - "Арда"

"Добруджа" - "Ботев" (Враца)

"Славия" - ЦСКА 1948

"Локо" (Пд) - "Монтана"

"Спартак" (Варна) - "Ботев" (Пд)

Трофеят на Sesame Купа на България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание