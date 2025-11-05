Атанас Караиванов се извини на бившия национален селекционер Илиан Илиев

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов се извини на Илиан Илиев. Двамата влязоха в остър конфликт през миналата година по време на жребия от 1/2-финалите за купата. Първо клубния тим на Илиан Илиев "Черно море" атакува ПФЛ, че жребият е бил манипулиран. Последваха купища декларации. А Караиванов поиска Илиан да бъде махнат като селекционер на националния отбор, като го обвини, че реди нарядите на съдиите за клубния си тим. Илиев пък се закани да съди Караиванов. Явно обаче месеци по-късно нещата между двамата са изгладени.

"Искам да затворя една страница за себе си. За нещо, което не ми даваше покой през последните седмици за една грешка. Понеже напоследък виждам, че лошото отношение във футбола, надделява. Изхождайки от жребия за 1/2-финалите през миналата година, когато получих атака, че жребият е бил манипулиран, написах една декларация към тогавашния национален селекционер Илиан Илиев. Не бях прав. И затова искам да му поднеса извиненията си", каза Караиванов по време на тегленото на жребия за 1/8-финалите за купата.

В същото време президентът на ПФЛ потвърди новината на "24 часа" за суперкупата на България между "Левски" и "Лудогорец". Както вече писахме през миналата седмица двубоят за 3-ото отличие у нас ще се играе на 3 февруари.

Двубоят ще се играе на "Васил Левски".