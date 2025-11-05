Боримиров преди ЦСКА: Надявам се феновете да са оставали ексцесиите в миналото

Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години. Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон.

Това каза изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров. В събота "сините" излизат в първото вечно дерби за новия сезон срещу ЦСКА.

"Оптимистично е настроението преди събота. Готвим се за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа. Няма значение моментното класиране. Този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, той ще спечели", каза Боримиров.

Шефът на "Герена" коментира и жребия за купата на България, където "сините" извадиха късмет и ще срещнат единствения аматьорски тим в тази фаза на турнира - "Витоша" (Бистрица).

"Ще подходим максимално сериозно срещу съперника за купата. Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес да излязат в мач без да се раздадат", добави Боримиров.