Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Конте се подиграва с германци

Антонио Конте Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на "Наполи" Антонио Конте заяви, че германският "Айнтрахт (Франкфурт) е играл в дефанзивния стил "катеначо", прилаган от италианските отбори в миналото, при равенството 0:0 в Шампионската лига по футбол вчера.

Той разкритикува начина на игра на съперника, който определи като "прекалено предпазлив".

"Хората говорят за атакуващ футбол, европейски футбол и ние уважаваме всички. Ако бяхме играли по същия начин в Германия, те щяха да говорят за старомоден футбол, катеначо и контраатаки", коментира Конте.

"Имахме добри шансове да отбележим, но не мога да виня момчетата за духа и старанието, което положиха", добави той.

