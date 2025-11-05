ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Ива Иванова отнесе нидерландка в Ираклион

Ива Иванова

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 българка надделя без особени затруднения над квалификантката Фльор Де Бресер (Нидерландия) с 6:2, 6:0 за 55 минути. 19-годишната Иванова направи серия от четири поредни гейма, за да поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част не даде почти никакви шансове на съперничката си.

Така тя прекъсна серия от четири поредни поражения поединично във веригата на Международната федерация по тенис ITF при жените, като постигна първа победа от средата на август.

Друга българка - Александра Матева, която получи "уайлд кард", загуби на старта на сингъл от представителката на домакините Мария Рентуми с 3:6, 2:6 за 88 минути.

20-годишната Матева и Ана Яковлева (Латвия) отпаднаха в първия кръг на двойки вчера след 4:6, 1:6 от Александра Био (Белгия) и Наталия Фер (Швейцария).

Ива Иванова

