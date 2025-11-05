ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Якуб Фарис, президент на Полската камара на автомо...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21652768 www.24chasa.bg

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме концентрирани след 4-ия гейм в Осиек

1732
Николай Желязков Снимка: Startphoto.bg

Наставникът на волейболния ни първенец при мъжете "Левски" Николай Желязков коментира трудната победа с 3:2 като гост на хърватския "Мурса" (Осиек) в първа среща от от 2-ия кръг на квалификациите за Шампионската лига:

"Изиграхме нервен мач. Не играхме волейбол на високо ниво. Но това, което направихме след 4-ия гейм бе много важно. Успяхме да останем концентрирани до края и да си изиграем всичко точки до края.

Гордан Люцканов игра след 2 тренировки с отбора, капитанът Светослав Гоцев е с температура.

Променихме нашия начален удар след първия гейм. Имаме огромни резерви на блокадата. Продължаваме да търсим подобрения. Нищо не ме изненада в играта на домакините. Проблемът е при нас да можем да се възстановим. Предстои ни пътуване до Бургас играем с "Дея". Нямаме дълга пейка от резерви", добави Желязков.

Николай Желязков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)