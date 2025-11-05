Треньорът на "Левски": Важното, че останахме концентрирани след 4-ия гейм в Осиек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наставникът на волейболния ни първенец при мъжете "Левски" Николай Желязков коментира трудната победа с 3:2 като гост на хърватския "Мурса" (Осиек) в първа среща от от 2-ия кръг на квалификациите за Шампионската лига:

"Изиграхме нервен мач. Не играхме волейбол на високо ниво. Но това, което направихме след 4-ия гейм бе много важно. Успяхме да останем концентрирани до края и да си изиграем всичко точки до края.

Гордан Люцканов игра след 2 тренировки с отбора, капитанът Светослав Гоцев е с температура.

Променихме нашия начален удар след първия гейм. Имаме огромни резерви на блокадата. Продължаваме да търсим подобрения. Нищо не ме изненада в играта на домакините. Проблемът е при нас да можем да се възстановим. Предстои ни пътуване до Бургас играем с "Дея". Нямаме дълга пейка от резерви", добави Желязков.