Как детето чудо на женския тенис Аманда Анисимова победи демоните в главата си

Рано дошлите успехи и огромните очаквания разболяха психиката на американката от руски произход, но след 8-месечно ходене по мъките тя отново е машина за победи

В началото най-интересното при нея беше поразителната прилика с голямата красавица на световния тенис Анна Курникова. После се оказа, че под приятната външност се крие и огромен талант. Аманда Анисимова беше поканена при професионалистите едва на 15, а две години по-късно достигна до полуфиналите на "Ролан Гарос". В този момент специалисти и фенове се надпреварваха да прогнозират, че именно това момиче ще повтори успехите на легендите Крис Евърт, Щефи Граф или сестрите Уилямс. И както често се случва в живота, големите очаквания поканиха в стаята още по-големия провал.

Американката от руски произход изгуби концентрация и започна да прави глупави грешки на корта. После уж дребните несполуки се превърнаха в систематични издънки, а довчерашните аплодисменти бяха заменени от неодобрителния цъкания с език. И младата тенисистка съвсем основателно се хвърли в прегръдките на собственото си самосъжаление. Обявената за детето чудо на женския тенис губеше с лекота сетовете и след това бързаше да се прибере в съблекалнята, за да си изплаче очите на спокойствие. А вечните разбирачи забравиха как са я хвалили и клатейки тъжно глави, отсякоха: "Поредният изгубен талант!"

Само че Аманда Анисимова този път реши да не се съобразява с чуждите прогнози и вместо да продължи пропадането към посредствеността, тя избра пътя нагоре. През 2023 г. дъщерята на руски емигранти в САЩ взима рискованото решение да се отдаде на 8-месечна ваканция. Дори и най-близките хора не вярват, че подобен ход ще бъде от полза. Тенисът е експресен влак, от който слезеш ли на някоя забутана гара, после много трудно можеш отново да се качиш. Аманда обаче няма никакво намерение да пропилява свободно време и още от първия ден на самоволното си оттегляне започва да лекува психиката си.

"Когато ти се случат толкова много хубави неща в ранна детска възраст, ти очевидно не си готов да ги понесеш. В този момент всички искат повече и повече от теб, а ти се научаваш да казваш само и единствено "да". И това неминуемо води до прегряване на психиката, защото не е възможно да изпълниш всички изисквания на околните. Моята работа беше да намеря правилния баланс между това, което самата аз искам за себе си, желанията на другите и реалните ми възможности. Научих се са подхождам по-спокойно към предстоящите предизвикателства, колкото и решаващи да изглеждат те за бъдещето ми", разказва пред "Гардиан" Аманда Анисимова.

След наистина трудна 8-месечна битка с демоните в собствената глава тя се завръща на корта, а успехите не идват веднага. Но и провалите вече не я изпълват с предишния ужас. Аманда търпеливо изчаква подходящия момент за скок към върха, като междувременно превръща първия си сервис и бекхенда в мощни оръжия. Тази година американската тенисистка най-сетне бере плодовете на положените усилия през изминалите две години. Тя спечели две титли от WTA 1000 и достигна до финалите на "Уимбълдън" и US Open. Да, на свещената трева в Лондон Анисимова загуби с 6:0 6:0 от Ига Швьонтек, но именно държанието по време и след финала доказа, че тя вече не е просто детето чудо, а напълно зряла жена, която умее да приема еднакво добре и успехите, и провалите. А тенис светът бе впечатлен от речта след края на мача, когато тя реши да не се доверява на добре познатите клишета и отправи трогателни думи към победителката, към публиката и към собствената си майка Олга. Двете най-много на света съжаляваха, че точно в този миг на корта го няма съпруга и баща Константин, който си отива от този свят една седмица преди Аманда да навърши 18.

След драмата на централния корт в Лондон последва нова знакова загуба в Ню Йорк, но и тя не успя да смачка психиката на Анисимова. Само 4 седмици по-късно тя спечели по зрелищен начин титлата от WTA 1000 в Пекин. А след още няколко седмици се катереше по пясъчните дюни с АТВ край Рияд, въпреки че я очакваше турнирът на осемте най-добри през годината. Предложиха да язди и камила, но тенисистката отказа с мотива, че не желае да тормози животните.

"Преди ви казах за баланса. Това означава да отдавам еднакво енергия на случващото се на корта и на живота ми извън него. Сега правя всичко възможно да се забавлявам пълноценно, когато не съм с ракета в ръка", категорична е 24-годишната тенисистка.

Сега тя има и нова мисия – да помага на хора, които са попаднали в капана на собствените си кошмари.

"Смятам за много ценно умението си да говоря откровено с другите хора. И да им разказвам за моето наистина вълнуващо пътуване. То е доказателство, че няма нищо страшно да проявиш слабост или да покажеш, че си уязвим, на околните, ако това ще ти помогне отново да намериш себе си и да бъдеш по - силен от преди!"