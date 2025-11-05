След скандала на Ел Класико "Реал" разкарва Винисиус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на испанския "Реал" (Мадрид) е решило да продаде бразилския нападател Винисиус Жуниор идното лято, твърди германският вестник "Билд".

Окончателното решение е взето след инцидента на Ел Класико, когато крилото демонстративно изрази недоволството си от смяната срещу "Барса" и не поиска да поздрави треньора Шаби Алонсо.

"Защо винаги аз? Напускам клуба, напускам", извика тогава той, но след това се извини на отбора и на треньора.

25-годишният Винисиус играе за "Реал" от 2018-а.

Интерес към него имат богаташите от Саудитска Арабия.