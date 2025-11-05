ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Якуб Фарис, президент на Полската камара на автомо...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21653241 www.24chasa.bg

След скандала на Ел Класико "Реал" разкарва Винисиус

2176
Винисиус Снимка: Ройтерс

Ръководството на испанския "Реал" (Мадрид) е решило да продаде бразилския нападател Винисиус Жуниор идното лято, твърди германският вестник "Билд".

Окончателното решение е взето след инцидента на Ел Класико, когато крилото демонстративно изрази недоволството си от смяната срещу "Барса" и не поиска да поздрави треньора Шаби Алонсо.

"Защо винаги аз? Напускам клуба, напускам", извика тогава той, но след това се извини на отбора и на треньора.

25-годишният Винисиус играе за "Реал" от 2018-а.

Интерес към него имат богаташите от Саудитска Арабия.

Винисиус Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)