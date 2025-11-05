На 88 г. почина треньорът, извел "Стяуа" до КЕШ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на румънския футбол Емерих Йеней е починал днес на 88-годишна възраст в Орадя, съобщават медии в северната ни съседка

Роден на 22 март 1937 г. в Агришу Мик, окръг Арад, Йеней е едно от емблематичните имена, което е белязало историята на румънския футбола както като играч, така и като треньор.

Като състезател играе предимно за "Стяуа" (12 сезона, 3 титли, 4 купи).

С гранда от Букурещ постига най-големия си треньорски успех, което е и връх на румънския клубен футбол - спечелването на КЕШ през 1986 г. след победа с дузпи на "Барселона" в Севиля.

Успехът бе сензационен и доказа, че и в Източна Европа може да има голям футбол.

През годините Йеней е бил треньор 2 пъти на националния отбор на Румъния. Класира го за световното през 1990-а. Води го и на Евро 2000.

В чужбина работи като селекционер на Унгария и начело на гръцкия "Паниониос".