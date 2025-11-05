ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 8 стрелци на световното в Кайро

Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Лидия Ненчева Снимка: БСС

Осем български състезатели ще участват на предстоящото световното първенство по спортна стрелба с пневматично и малокалибрено оръжие, което стартира в събота в Кайро, Египет.

На пистолет при жените ще участват Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева, а при мъжете Кирил Киров и Самуил Донков.

Двама са представителите на пушка при мъжете - Антон Ризов и Георги Канев.

Треньорите, които ще пътуват за Египет, са Христо Маринов, Борис Димитров, Владислав Манев и Стоян Стаменов.

Тази вечер за египетската столица заминава първата група български национални състезатели и треньори. Над 700 стрелци от цял свят ще се състезават в двуседмичната надпревара на пистолет и пушка.

