На България - Грузия ще се влиза само срещу документ за самоличност, билетите от 40 до 150 лева

От днес в продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Грузия на 18 ноември от 21,45 ч. на стадион "Васил Левски" в София.

Важно уточнение е, че билетите за срещата ще бъдат персонализирани и на стадиона ще се влиза само срещу предоставен документ за самоличност.

Всеки привърженик, желаещ да се сдобие с пропуск за двубоя, ще трябва да предостави своето име и фамилия при закупуването на билета, който впоследствие ще бъде изпратен на предварително посочен имейл.

В деня на мача (18 ноември) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион "Васил Левски", които са разположени пред централния вход на ул. "Гурко".

Те ще отворят в 10,00 ч. и ще работят до края на първото полувреме на мача. Феновете, които си закупят билети оттам, ще трябва също да предоставят своите две имена.

Билетите са от 40 (за "Б" и "Г" сектор) до 150 лева ("А").

Има още по 70 ("В") и 100 ("А").

