Луис Диас дори не се извини за бруталната са балтия срещу Ашраф Хакими

Колумбийското крило на "Байерн" Луис Диас дори не намери за нужно да се извини за бруталната си балтия отзад, донесла тежка контузия в левия крак на десния бек на ПСЖ Ашраф Хакими.

Сцената се случи вчера в края на първото полувреме на мача от Шампионската лига, а мароканецът, който същия ден навърши 27 г., ревеше от болка и сълзи потекоха от очите му.

"Това беше богата на емоции вечер. Футболът ни напомня непрестанно, че в 90 минути всичко може да се случи - най-доброто, както и най-лошото. Бях тъжен, че не завърших мача със съотборниците ми, но и горд от невероятните им усилия", написа Диас инстаграм.

От сърцето му се откъсна все пак да пожелае на Хакими бързо възстановяване.

Диас вкара двата гола за гостите от Германия, преди да бъде изгонен.

"Байерн" би с 2:1 за 16-а поредна победа от началото на сезона.