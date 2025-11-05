ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Добричко проверяват има ли достатъчно шофьори за...

Връщат националните шампионати по многобой в леката атлетика

Георги Павлов

Националните шампионати по многобой се завръщат като самостоятелни първенства в спортния календар на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) от следващия сезон, съобщи избраният за президент на централата през август Георги Павлов.

"С радост споделям, че след предложението на подкомисията по многобой (част от Комисия по хвърляния и многобой) с председател Любомира Бръмбарова и членове Мирослав Радуканов, Иван Ралчев, Красен Цонев, Димо Радев, Димитрия Найденова, Людмила Георгиева, това вече е факт! След години на пауза и ниска активност, дисциплината многобой ще получи вниманието и развитието, които заслужава", коментира Павлов.

Зимното първенство по многобой ще се състои в столичната зала "Асикс Арена" на 10-11 януари 2026 година за възрастови групи U16, U18 и U20.

Летният шампионат за същите възрастови групи на открито е насрочен за 25-26 юли в Правец и ще се проведе паралелно с Държавното първенство по лека атлетика до 23 години.

"Това решение е важна крачка към възраждането на многобоя в България - дисциплина, която изгражда истински атлети, силни не само физически, но и психически. Благодаря на всички, които подкрепиха това начинание. Вярвам, че с общи усилия ще дадем нов живот и перспектива на многобоя у нас", коментира още Павлов.

Георги Павлов

