Мбапе и ПСЖ пак в съда на 17 ноември

Килиан Мбапе и бившият му отбор "Пари Сен Жермен" са призовани за изслушване в съда на 17 ноември..

Нападателят, който напусна френския клуб през лятото на 2024, за да премине в "Реал" (Мадрид), е пожелал "договорът му за определен срок да премине в такъв за неопределен срок", заявиха за агенцията източници от съда. Изслушването трябва да се състои на 17 ноември от 13,00 часа пред секция "Различни дейности" в съда в Париж.

От месеци насам Килиан Мбапе търси от ПСЖ изплащането на последните си три месеца от трудовия си договор с клуба, както и премии за подписване на договор, както и за лоялност.