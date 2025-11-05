Заради колабиране Лаура Далмайер можела да се размине с рекорд от световни титли

Лаура Далмайер успя да влезе в историята на биатлона на Световното първенство през 2017 година, защото е успяла да убеди треньорите и лекарите в последния момент да й позволят да участва в заключителния масов старт.

В интервю, проведено преди смъртта й при инцидент в планината през лятото за книга, публикувана в сряда, Далмайер разказва, че шефовете на отбора не са искали тя да се състезава по здравословни причини, след като е колабирала на финала след 15-километровата индивидуална дисциплина и женската щафета.

Тогава на 23 години, Далмайер спечели масовия старт, което я направи първата жена, завоювала пет златни медала на едно Световно първенство (преследване, 15 км, масов старт, женска щафета, смесена щафета). Тя взе и сребро в спринта, пише ДПА, цитирана от БТА.

"И така, сега трябва да поговорим отново. Аз се занимавам с алпинизъм. Никой не познава тялото ми по-добре от мен. Мога да разчитам на тялото си и знам кога да кажа, че е добре. Ако не е, никога не бих могла да се занимавам с алпинизъм. Малките грешки имат много различни последици там", спомня си Далмайер в новата книга за биатлон "Bock auf Biathlon", разказвайки за треньора Хералд Хониг и лекаря Клаус Марквардт.

"Чувствам се наистина добре, обещавам, че всичко е наред и можете да ми се доверите на 100 процента. Ще поема риска, нека започна. Обещах, че ще спра веднага, ако не се получи. Тогава няма да завърша. Няма да направя нищо глупаво и всичко ще бъде наред. И им се отблагодарих с още един златен медал", казва в книгата Далмайер.

Германката спечели седем световни титли и два олимпийски златни медала в кариерата си, която приключи през 2019 година. Тя почина на 28 юли, когато беше ударена от скални късове, докато се катери в планинската верига Каракорум в Пакистан.