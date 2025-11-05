Меси от “Тотнъм” пробяга 67,7 м за гола на сезона

В Испания притеснени от играта на "Реал" (М)

"Арсенал" изравни рекорд на "Престън" от миналия век, вече е фаворит №1 в Шампионската лига

Един нидерландски бранител вкара гол, за който ще се говори дълго. И неговото име е Мики ван де Вен. Футболистът на “Тотнъм” пое топката от границата на своето наказателно поле, премина покрай петима противникови играчи, достигна до наказателното поле на “Копенхаген” и с хубав шут се разписа. Или казано по по-прост начин, защитникът на “Тотнъм” пробяга 67,7 метра с топката в крака, за да отбележи. Според Opta това е най-дългото разстояние, което играч преминава с топката в крака в Шампионската лига от 10 г. насам.

А след попадението му треньорът на “шпорите” Томас Франк го обяви за техния Лео Меси. Съотборникът му Бренън Джонсън пък стана първият британски играч в историята, който отбелязва и е изгонен в един и същ мач от Шампионската лига. Иначе “Тотнъм” би с 4:0 съперника от Дания, а останалите тимове от Англия също записаха победи.

Градският им съперник “Арсенал” продължава да е 100-процентов в Шампионската лига. И след 3:0 над “Славия” (Прага) вече е фаворит номер 1 в турнира. Двубоят в Чехия пък бе белязан и от 2 рекорда. Халфът Макс Доумън се появи на терена в 72-ата мин на 15 г. и 308 дни с екипа на лондончани. Така англичанинът би постижението на германеца Юсуфа Мукоко - 16 години и 18 дни, което той постави с екипа на “Борусия” (Дортмунд). След успеха в Прага “Арсенал” е спечелил последните си осем мача във всички състезания без да допусне гол, което е съвместен рекорд за клуб от английския елита, заедно с “Престън”. Славният тим прави това през миналия век - през 1889 г. “Ливърпул” също има подобна серия, която е преди повече от 100 г. - през 1920 г.

В Мадрид пък започнаха яростна атака срещу дошлия през лятото нов треньор Чаби Алонсо. Неговият “Реал” падна 0:1 от “Ливърпул”.

“Ако не беше вратарят Тибо Куртоа, резултатът нямаше да е такъв”, пише “Марка”. И продължава: “Откакто пое отбора, Алонсо падна от “Атлетико” (М) в първенството и от “Ливърпул”. В началото на кариерата си на “Бернабеу” пък загуби от ПСЖ на световното клубно. Има само един успех над “Барса” в Ел Класико”.

Двубоят в Северна Англия ще бъде запомнен най-вече със завръщането на Трент-Александър Арнолд на “Анфийлд”. Юношата на “червените” през лятото премина в “Реал” и очаквано феновете не спряха да го обиждат, като най-често го наричаха “плъх” от трибуните.

“Байерн” пък победи 2:1 “Пари Сен Жермен”, с което счупи собствения си рекорд за най-дълга победна серия. Грандът от Мюнхен спечели 16-ия си пореден мач във всички състезания от началото на настоящия сезон. Според статистическия портал Transfermarkt това е най-добрият резултат в историята на петте най-добри лиги в Европа. През този период германският отбор е отбелязал 57 гола и е допуснал 11.

С двата си гола Луис Диас стана едва вторият играч, който отбелязва два гола и е изгонен в мач от Шампионската лига след Антоан Гризман през октомври 2021 г. за “Атлетико” срещу “Ливърпул”.