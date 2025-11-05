Затварят “Ноу Камп” заради туберкулоза

“Барселона” няма късмет с реконструкцията на стадиона си. Сега здравните власти могат да го затворят заради зараза от туберкулоза. Един от работниците е дал положителна проба за заболяването, което е смъртоносно. Сега се чакат пробите на неговите 23-ма колеги и ако още две са положителни, всичко ще бъде запечатано, за да не се разпространява заразата. “Барса” трябваше да се завърне у дома след няколко отлагания, а сега може да се наложи пак да отмени завръщането.

В Каталуня са обезпокоени и от твърденията, че Ханзи Флик смята да се оттегли от треньорския пост на “Барселона” през лятото. Той постоянно се оплаквал от преумора и вече искал да си вземе минимум 2 години почивка. На Флик му писнало и от постоянните скандали около трансферите и недоимъка в клуба, като нищо не може да му гарантира, че даден играч може да бъде картотекиран и да заиграе, и всеки нов е съпроводен от дълга серия разправии с испанската федерация, като често се стига до съд.

Дълговете на “Барселона” са и заради ниските приходи от мачовете, докато се обновяваше “Ноу Камп”.

