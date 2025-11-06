В Унгария: В “Лудогорец” цари хаос

В Унгария тотално отписаха “Лудогорец”. Тази вечер 14-кратният шампион на България гостува на “Ференцварош” в мач от 4-ия кръг на същинската фаза на Лига Европа.

Според медиите в Унгария обаче разградчани няма да затруднят по никакъв начин техния шампион.

“В “Лудогорец” цари истински хаос”, пише в анализа си за двубоя местното спортно издание “Немзити”. В обширния материал е обяснено за кризата, налегнала родния първенец - как няма успех в 5 поредни мача. А на всичкото отгоре тимът е воден и от временен треньор, след като Руи Мота бе уволнен.

“Това, което се случи с българския отбор след отпадането от “Ференцварош” през август, едва ли ще попадне в златните страници на клубната история. Шампионите на България спечелиха само пет от петнадесетте си мача и вече са на 3-о място в първенството. През последната седмица на октомври бе прекратен договорът на португалския старши треньор Руи Мота, а специалистът, който беше назначен на 1 юли, ще се прибере със среден резултат от 1,65 точки – последния път, когато Станислав Генчев, който беше начело през есента на 2020 г., имаше по-лош резултат”, пише още в материала, посветен на двубоя тази вечер.

В същото време техническият директор на разградчани Козмин Моци обеща, че въпреки кризата титлата в края на сезона отново ще е за “Лудогорец”.

“Можем да станем и трудно шампиони. Качеството на футболистите ни го предполага”, каза легендата на хегемона преди заминаването на тима за Унгария. Моци обясни, че по всяка вероятност Тодор Живондов ще бъде начело на отбора и за мача с “Арда” от елита.

“В този момент продължаваме да търсим треньор. Когато има нещо на 100%, ще го научите от нас. Не искам да говоря, първо от уважение към сегашния треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в евротурнирите. Надявам се след международната пауза да има развитие”, добави Моци.

