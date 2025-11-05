ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Роби Кийн: Новият треньор на "Лудогорец" ще иска да запази поста си

Роби Кийн Снимка: Startphoto.bg

Старши треньорът на "Ференцварош" - ирландската легенда Роби Кийн, говори преди домакинството от Лига Европа срещу "Лудогорец" утре от 22,00 часа в Будапеща.

"Както видяхме последния път, техните нападатели са много бързи и технични, така че трябва да обърнем голямо внимание на това. Утре играем срещу много добър отбор, ще бъде труден мач, но все пак всеки мач е различен. Те не са в най-добрата си форма, но тези международни мачове също идват в добър момент, защото можеш да се откъснеш малко от вътрешното първенство. Нещата могат да се променят много бързо във футбола.

Трябва да започнем от това, което видяхме от тях в предишните мачове. Oчевидно ги познаваме много добре. Доколкото знам, треньорът на втория отбор (Тодор Живондов наследи временно уволнения Руи Мота) е седнал на пейката и със сигурност иска да запази поста си. Така че иска да направи добро впечатление. Тази ситуация може да бъде опасна за нас. Дали ще има промяна в тяхната тактическа схема, във възприятието за стойността на мача, сега не можем да знаем. Във всеки случай сме подготвени за всичко", заяви Кийн.

В квалификациите за Шампионската лига през лятото унгарският гранд направи 0:0 в Разград, а у дома би с 3:0.

Роби Кийн

