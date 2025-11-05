ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Президентът на "Барса" защити Ямал: Справя се естествено с цялата слава

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта защити от критиките звездата на отбора Ламин Ямал. Важният човек в каталунския клуб говори пред медиите преди официалното приемане при кмета на "Брюж" преди мача от Шампионска лига тази вечер.

"Ламин е гений и фантастичен млад мъж. В "Барса" имаме голям късмет да произвеждаме такива играчи. Трябва да се грижим за него и да го защитаваме. С цялата слава, която внезапно му дойде на пътя, той се справя естествено. Той е ключов играч и ние винаги ще бъдем до него", каза президентът на "Барса"

