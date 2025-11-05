Флик за махането си от "Барса": Глупости

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик отрече информациите, че ще напусне клуба в края на сезона. ABC съобщи по-рано, че 60-годишният германец е информирал треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.

Според журналиста Онда Серо, когато е попитан за тези слухове в сряда, Флик е отговорил: „Още глупости".

Германецът е в "Барселона от" лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците спечелиха титлата през миналия сезон.