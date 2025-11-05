ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21655428 www.24chasa.bg

Флик за махането си от "Барса": Глупости

1348
Ханзи Флик

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик отрече информациите, че ще напусне клуба в края на сезона. ABC съобщи по-рано, че 60-годишният германец е информирал треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.

Според журналиста Онда Серо, когато е попитан за тези слухове в сряда, Флик е отговорил: „Още глупости".

Германецът е в "Барселона от" лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците спечелиха титлата през миналия сезон.

Ханзи Флик

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)