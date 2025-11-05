ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Обявиха програмата на България за европейското по волейбол в София

След сребърните медали от световното в Манила момчетата на Джанлоренцо Бленджини минаха през София с открит автобус за празнично посрещане. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Официално от Европейската волейболна конфедерация обявиха програмата за континенталния шампионат за мъже догодина.

България ще бъде един от четирите домакина на първенството, което ще се проведе между 10 и 27 септември, заедно с Италия, България, Финландия и Румъния.

Всички мачове на националния отбор, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, ще се изиграят в „Арена София".

Ето и програмата:

9 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Северна Македония

11 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Португалия

12 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Украйна

14 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Израел

16 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Полша

След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои - четири 1/8-финала и два 1/4-финала. Съответно при класиране, в което след сребърните медали от световното във Филипините през септември всички вярват, би трябвало четата на Бленджини да има максимум 7 мача в столицата ни. Мачовете от топ 4 ще са на италианска територия.

Елиминационна фаза в „Арена София"

1/8-финали

19.09, 16:00 ч. (EF5) - 1-ви в Група В срещу 4-ти в Група D

21.09, 19:00 ч. (EF8) - 2-ри в Група В срещу 3-ти в Група D

23.09, 16:00 ч. (EF6) - 1-ви в Група D срещу 4-ти в Група В

25.09, 19:00 ч. (EF7) - 2-ри в Група D срещу 3-ти в Група В

¼-финали

22.09, 16:00 ч. (QF3) - Победител EF5 срещу Победител EF8

24.09, 19:00 ч. (QF4) - Победител EF6 срещу Победител EF7

София отново ще бъде столица на европейския волейбол България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си - поредно доказателство за уважението и доверието, с което страната ни се ползва на континентално ниво.

Столичната „Арена София" вече има опит като домакин на най-големите форуми - именно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей и зае 4-ото място.

