Обявиха програмата на България за европейското по волейбол в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Официално от Европейската волейболна конфедерация обявиха програмата за континенталния шампионат за мъже догодина.

България ще бъде един от четирите домакина на първенството, което ще се проведе между 10 и 27 септември, заедно с Италия, България, Финландия и Румъния.

Всички мачове на националния отбор, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, ще се изиграят в „Арена София".

Ето и програмата:

9 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Северна Македония

11 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Португалия

12 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Украйна

14 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Израел

16 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Полша

След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои - четири 1/8-финала и два 1/4-финала. Съответно при класиране, в което след сребърните медали от световното във Филипините през септември всички вярват, би трябвало четата на Бленджини да има максимум 7 мача в столицата ни. Мачовете от топ 4 ще са на италианска територия.

Елиминационна фаза в „Арена София"

1/8-финали

19.09, 16:00 ч. (EF5) - 1-ви в Група В срещу 4-ти в Група D

21.09, 19:00 ч. (EF8) - 2-ри в Група В срещу 3-ти в Група D

23.09, 16:00 ч. (EF6) - 1-ви в Група D срещу 4-ти в Група В

25.09, 19:00 ч. (EF7) - 2-ри в Група D срещу 3-ти в Група В

¼-финали

22.09, 16:00 ч. (QF3) - Победител EF5 срещу Победител EF8

24.09, 19:00 ч. (QF4) - Победител EF6 срещу Победител EF7

София отново ще бъде столица на европейския волейбол България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си - поредно доказателство за уважението и доверието, с което страната ни се ползва на континентално ниво.

Столичната „Арена София" вече има опит като домакин на най-големите форуми - именно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей и зае 4-ото място.