Обявиха програмата на България за европейското по волейбол в София

Официално от Европейската волейболна конфедерация обявиха програмата за континенталния шампионат за мъже догодина.
България ще бъде един от четирите домакина на първенството, което ще се проведе между 10 и 27 септември, заедно с Италия, България, Финландия и Румъния.
Всички мачове на националния отбор, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, ще се изиграят в „Арена София".
Ето и програмата:
9 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Северна Македония
11 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Португалия
12 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Украйна
14 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Израел
16 септември, 20:00 ч. - БЪЛГАРИЯ - Полша
След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои - четири 1/8-финала и два 1/4-финала. Съответно при класиране, в което след сребърните медали от световното във Филипините през септември всички вярват, би трябвало четата на Бленджини да има максимум 7 мача в столицата ни. Мачовете от топ 4 ще са на италианска територия.
Елиминационна фаза в „Арена София"
1/8-финали
19.09, 16:00 ч. (EF5) - 1-ви в Група В срещу 4-ти в Група D
21.09, 19:00 ч. (EF8) - 2-ри в Група В срещу 3-ти в Група D
23.09, 16:00 ч. (EF6) - 1-ви в Група D срещу 4-ти в Група В
25.09, 19:00 ч. (EF7) - 2-ри в Група D срещу 3-ти в Група В
¼-финали
22.09, 16:00 ч. (QF3) - Победител EF5 срещу Победител EF8
24.09, 19:00 ч. (QF4) - Победител EF6 срещу Победител EF7
София отново ще бъде столица на европейския волейбол България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си - поредно доказателство за уважението и доверието, с което страната ни се ползва на континентално ниво.
Столичната „Арена София" вече има опит като домакин на най-големите форуми - именно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей и зае 4-ото място.