Аматьори избиха рибата - 1:124 след 7 мача, търсят нови играчи

Аматьорски роден тим със сигурност е близо до рекордите на “Гинес”, стига пропадането на отбора да продължава по този начин. Състезаващият се в “А” областна група в зона Сливен “Златните войводи” след 7 мача е с голова разлика 1:124. Това пише в сайта на БФС, където има секция за всички турнири у нас.

В последния си мач през този уикенд тимът от село Злати войвода пада с исторически резултат 1:34 от бившия участник в т.нар. роден елит “Сливен”. Към момента тимът от едноименния град е първи в класирането, но с равни точки със “Самуил”. Така славният едно време тим ще води тежка битка за изкачване в Трета лига.

“Златните войводи” пък очаквано са на дъното в класирането без нито една точка. В предния кръг губят 0:11 от “Аполон”. А иначе второто им най-тежко поражение е 0:20 от “Самуил”.

Въпреки трудния старт на сезона “Войводите” не спират да показват вяра, че предстоят по-добри времена.

“На дъното сме, но не се отказваме! ФК “Златните войводи” набира футболисти за мъжкия отбор. Търсим хора с хъс и сърце, не само с умения”, написаха от аматьорския тим, а под публикацията има призиви да се спре гаврата с тима и съперниците им да не си оправят головата разлика с видимо най-слабия отбор в България.