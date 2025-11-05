ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Сингапур и Южна Корея: Два пъти по-малко чиновни...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21656523 www.24chasa.bg

Съсеченият от Луис Диас в Париж Ашраф Хакими ще отсъства много седмици

1140
Ашраф Хакими напуска терена с помощта на съотборниците си. Снимка: Ройтерс

Ашраф Хакими няма да играе дълго за ПСЖ.

Мароканският бранител получиха контузия при загубата от "Байерн" с 1:2 в Шампионската лига (1:2), след като бе съсечен със зверски шпагат от Луис Диас.

 "Хакими има тежко изкълчване на левия глезен, което ще го извади от терените за повече седмици", написаха от ПСЖ в комюнике.

Точно седмица след като за първи път бе титуляр, носителят на "Златната топка" Усман Дембеле пък е станал жертва на контузия на левия прасец и ще се възстановява няколко седмици.

Португалският национал Нуно Мендеш също има изкълчване на лявото коляно.

Ашраф Хакими напуска терена с помощта на съотборниците си. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)