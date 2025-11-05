Съсеченият от Луис Диас в Париж Ашраф Хакими ще отсъства много седмици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ашраф Хакими няма да играе дълго за ПСЖ.

Мароканският бранител получиха контузия при загубата от "Байерн" с 1:2 в Шампионската лига (1:2), след като бе съсечен със зверски шпагат от Луис Диас.

"Хакими има тежко изкълчване на левия глезен, което ще го извади от терените за повече седмици", написаха от ПСЖ в комюнике.

Точно седмица след като за първи път бе титуляр, носителят на "Златната топка" Усман Дембеле пък е станал жертва на контузия на левия прасец и ще се възстановява няколко седмици.

Португалският национал Нуно Мендеш също има изкълчване на лявото коляно.