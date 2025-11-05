Капитанът Недялков: Лицето на "Лудогорец" в момента не се вижда така добре

Капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков очаква различен двубой срещу "Ференцварош" в сравнение с тези през лятото от квалификациите за Шампионската лига (0:0 и 0:3). Утре вечер разградчани гостуват на унгарския гранд в 4-ия кръг на Лига Евопа.

"Не бих нарекъл този мач реванш. Всеки може да има мнение и да казва каквото си поиска. Всеки мач е отделен. Миналият беше различен, защото сега се борим за точки. Трябва да върнем лицето на "Лудогорец", което в момента не се вижда толкова добре.

Винаги трябва да си готов, че нещо може да се случи. Имаме всички възможности и ресурс, за да излезем от тази ситуация. Нашата работа е тук на терена. Искаме да дадем нужната увереност, че са взели правилното решение за излизане от ситуацията", коментира защитникът.