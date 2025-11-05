ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 5 месеца като и.ф. Деньо Денев ще оглави ДАНС...

"Лудогорец" отпадна нещастно от Шампионската лига до 19 г.

Отборът на "Лудогорец" до 19 години отпадна нещастно от младежката Шампионска лига. В реванша от от втория кръг българският представител загуби с 0:2 у дома срещу "Динамо" (Минск).

Първата среща между бе приключила с успех на "орлите" с 1:0.

Разградчани бяха домакини и в двата мача, тъй като "Динамо" играе извън Беларус заради участието на страната във военния конфликт между Русия и Украйна.

Състава от Минск завърши реванша в намален състав, след като Владислав Бения бе изгонен в 72-ата минута.

Преди това в 66-минута Егор Волчан бе дал аванс на "Динамо". 3 минути преди края на редовното време Артем Грабчевич вкара решителното попадение за 2:0.

