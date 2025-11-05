Ига Швьонтек отпадна от "Мастърс" в Рияд

Аманда Анисимова преодоля груповата фаза на финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд. Американката, поставена под номер 4, се наложи след обрат с 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 срещу Ига Швьонтек и елиминира полякинята.

Втората в схемата Швьонтек поведе с 4:1 в тайбрека на първата част, за да вземе аванс в двубоя при 7:3. След това Анисимова, която достигна до мачовете за титлата на "Уимбълдън" и откритото на САЩ през настоящия сезон, направи решителен пробив за 6:4 в десетия гейм на втория сет.

Третата част премина при превъзходство за американската тенисистка, която още на два пъти спечели подаването на шесткратната шампионка от турнирите от "Големият шлем".

Швьонтек за първи път в кариерата си допуска две поредни загуби, след като е водила в резултато. Анисимова записа втора победа в общо три двубоя срещу бившата лидерка в световната ранглиста. Американката зае второ място в крайното класиране в група "В" с два успеха и едно поражение. На първа позиция завърши Елена Рибакина, докато Швьонтек остана трета.