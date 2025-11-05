Бивш ас на "Черно море" прониза "Челси" при 2:2 в Шампионската лига

Бившият бразилски нападател на "Черно море" Леанро Андраде се разписа за "Карабах" срещу "Челси" в Шампионската лига при равенството 2:2 в 4-ия кръг.
В Азербайджан английският тим поведе в 16-ата мин, като точен беше Естевао след подаване на Андрей Сантос.
Андраде, който бе продаден от варненци за 250 хиляди евор, изравни в 29-ата минута, а в 39-ата мин Марко Янкович беше точен при изпълнение на дузпа и домакините поведоха с 2:1 срещу суперскъпата селекция на лондончани.
Алехандро Гарначо им донесе точката в 53-ата мин.
Кипърският дебютант в Шампионската лига "Пафос" пък записа първа победа след домакинско над испанския "Виляреал".
Точен бе Дерик Лукасен (46).