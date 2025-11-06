Моуриньо със загуба, "Барса" се добра до 3:3 в Шампионската лига (резултати)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Жозе Моуриньо "Бенфика" пак се провали в Шампионската лига с домакинска загуба 0:1 от "Байер" (Леверкузен).

В Лисабон чехът Патрик Шик с глава отбеляза победно в 65-ата мин за първата победа на германския тим в кампанията.

Моуриньо пое португалския гранд, след като именно той стана причина за уволнението му от турския "Фенербахче", отстранил комшиите в квалификациите за Шампионската лига.

"Барселона" пък стигна до 3:3 при гостуването на "Брюж", след като 3 пъти изоставеше в резултата. Каталунците удариха 3 греди.

Други резултати:

"Пафос" - "Виляреал" 1:0

"Карабах" - "Челси" 2:2

"Интер" - "Кайрат" 2:1

"Аякс" - "Галатасарай" 0:3

"Манчестър Сити" - "Борусия" (Д) 4:1

"Марсилия" - "Аталанта" 0:1

"Нюкасъл" - "Атлетик" (Б) 2:0