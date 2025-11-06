"Марица" стартира с победа пътя си към Шампионската лига

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Марица" стартира с победа пътя си към Шампионскат...

Снимка: Сайт на "Марица"

Волейболният доминатор в женския ни волейбол "Марица" (Пловдив) постигна победа по пътя си към участието в груповата фаза на Шампионската лига. В първи двубой от третия квалификационен кръг нашият тим би с 3:0 (25:21, 25:9, 25:18) като гост "Динамо" (Загреб".

Най-резултатна в Хърватия стана Борислава Съйкова с 16 точки, Ива Дудова добави още 14, а Ванеса Агбортаби допринесе с 11.

Реваншът е на 12 ноември в зала "Колодурма" в Пловдив. Българският шампион има шанс да участва в груповата фаза на най-престижния клубен турнир за девети пореден сезон.

Снимка: Сайт на "Марица"

