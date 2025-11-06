Български национал помогна на "Звезда" да излезе на върха в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският баскетболен национал Коди Милър-Макинтайър и неговият "Цървена звезда" биха "Панатинайкос" с 86:68 като домакин в сръбската столица Белград в среща от деветия кръг на баскетболната Евролига.

Успехът беше седми пореден за гранда от западната ни съседка, който излезе начело във временното класиране в надпреварата, изпреварвайки литовския "Жалгирис" и израелския "Апоел" (Тел Авив), които са с мач по-малко.

Американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър беше сред двамата най-резултатни за домакините от "Цървена звезда". Гардът завърши с 14 точки, 9 борби и 7 асистенции за 33 минути на терена, а съотборникът му Чима Монеке завърши с 14 точки, 8 борби и 3 асистенции.