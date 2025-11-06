Нов стил! Селекционерът Димитров мълчи кои са националите от чужбина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иновациите при новия национален селекционер Александър Димитров продължават и преди втората му двойка мачове начело на България.

През октомври той изненада с обявяване на пълния състав 2 дни преди началото на лагера за световните квалификации с Турция и Испания. Тогава прибави играчите от Първа лига към гастарбайтерите.

Те според изконното правило, важащо от дълги години, бяха обявени 2 седмици преди първата среща.

В ноемврийските мачове тя е на 15-и - гостуване на Турция, а 3 дни по-късно е домакинството срещу Грузия, с което, слава богу, ще приключи кошмарната за многострадалния фен у нас квалификация.

Днес сме 6-и, а списък с футболисти от чужбина, на които Димитров ще разчита в предстоящите срещи, няма.

Така, естествено, възниква въпросът защо селекционерът крие избраниците си, които изкарват хляба си зад граница. Не иска да ги каже или просто е решил да обяви имената им барабар с тези от българското първенство?

Може пък да има ново правило. При такъв случай сякаш беше нужно от БФС да излязат с някаква уточняваща информация.

Едно е сигурно - футболистите от чужбина, които са подбрани от Димитров, още от средата на миналата седмица са наясно, че ще пътуват за родината. Затова са уведомени техните клубове, което няма как да е другояче.

Днес е четвъртък, а за начало на лагера навярно ще бъде обявена неделя (и програма няма още). Реалната работа ще стартира в понеделник. Тъй че най-рано 4 дни преди това феновете ще разберат кои момчета, тръгнали на гурбет, ще бранят националната чест.

Това се случва за първи път.