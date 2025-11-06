ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синер: Има моменти, когато не ми се иска да играя тенис

Яник Синер Снимка: Ройтерс

Италианецът номер едно в света Яник Синер коментира пропускането на финалния кръг за купа „Дейвис" (неофициално световно по тенис за мъже).

„Когато сезонът приключи, ти е нужно време, за да се възстановиш от целия натрупан натиск, преживените емоции и физическите и психическите последици от състезанието.

Допълнителна седмица подготовка ти дава нова мотивация и енергия. Играя тенис почти всеки ден и има моменти, когато не ми се иска. Нямам съмнение, че взех правилното решение тази година", обяви южнотиролецът, предава БТА.

Купа „Дейвис" ще се проведе в Болоня от 18 до 23 ноември. У дома Италия ще се изправи срещу Австрия на четвъртфиналите.

"Адзурите", водени от Синер, преди това спечелиха две поредни отличия от надпреварата.

