Ако бъде избран на общото събрание на 08.11.2025 г., Колев ще гарантира богат спортен календар от национални и международни състезания, както и солиден фонд за подпомагане и разширяване на програмата за развитие на младите атлети.

Кандидатът за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) - Иван Колев, се ангажира да увеличи значително бюджета на федерацията през следващите две години за по-високи резултати и по-силно развитие на българската атлетика, особено сред младите атлети. Това е един от основните акценти в програмата на Колев, ако бъде избран за шеф на БФЛА на предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се проведе на 08.11.2025 г., от 14.30 ч., в залата за събития на училище „Свети Георги“ на бул. „Никола Вапцаров“ 47 в София.

Иван Колев си поставя високи цели и амбициозен план-програма (виж ТУК), което ще изисква по-висок бюджет за федерацията и публично-частно партньорство. В момента БФЛА разчита изключително на субсидия от държавата по линия на Министерство на младежта и спорта, в размер на 2 млн. лв. (1.02 млн. евро) годишно. Още през следващата година Иван Колев се ангажира да осигури чрез спонсори допълнителни 350 000 лв. (179 хил. евро) годишно, а през 2027 г. - още 500 000 лв. (259 хил. евро) на година.

Финансовите средства вече са договорени и ще бъдат подсигурени от водещи бизнеси в страната. Паралелно с осигуряването на частен капитал, кандидатът за президент на БФЛА ще преговаря с Министерството на спорта за увеличаване на финансирането от държавата. Минимум 75% от спонсорските средства, но не по-малко от 250 000 лв. (128 хил. евро) годишно, да се изразходват за подпомагане и разширяване на програмата за подрастващите атлети, предлага още кандидатът за президент на българската атлетика. Гарантиране на пълна прозрачност и отчетност на финансите на БФЛА чрез формиране на комисия по бюджет и финанси към УС на БФЛА с членове - представители на клубовете, предлага още Колев.

С допълнителните спонсорски средства, които ще бъдат набавени, БФЛА ще обезпечи богат спортен календар от вътрешни и международни състезания, които ще помогнат за израстване и утвърждаване на българските състезатели и техните треньори. Увеличаване на броя на лекоатлетическите писти в България, които в момента се броят на пръстите на едната ръка, изграждането на подходяща спортна база, повишаване броя на картотекираните състезатели с 25% до поне 4000, организиране на минимум две състезания в зала през зимата и зонални състезания на открито по региони през лятото, най-вече за деца, юноши и девойки младша и старша възраст, са другите ключови опорни точки в плана на Иван Колев. Организиране и финансово подсигуряване на минимум едно международно състезание в зала и едно на открито, също е сред целите. „Извън европейско и световно първенство или олимпийски игри, федерацията трябва да осигурява възможност за изява на поне двама състезатели младша и старша възраст от всяка дисциплина на минимум едно състезание годишно извън България,“ счита кандидатът за президент на БФЛА.

Сред целите, които си поставя Иван Колев, са още:

Два масови старта годишно за деца до 12 г. във всеки български областен град чрез партньорство с общините и клубовете;

Минимум 24 състезания в кросови, шосейни и планински бягания за юноши, девойки, мъже и жени, като две от тези състезания да бъдат на 21 км и две в маратонската дистанция;

Провеждане на национален шампионат за младежи под 23 г.;

Формиране на зони и квалификации за деца под 14 г.;

Преустановяване на практиката шампионатите в различните възрастови групи да се струпват в един уикенд;

По-изгодни и еднакви за всички клубове, състезатели и треньори условия за хотели и бази и др.

Сериозно внимание в програмата на Иван Колев е отделено на програмата за стимулиране и израстване на състезатели и треньори чрез премии и награден фонд. Силен акцент е и популяризирането на леката атлетика сред подрастващите и в обществото, превръщането й в много по-масов спорт, повишаването на имиджа и издигането на обществения статус на състезатели, треньори и клубове. В тази връзка се предлага създаване на силен и разпознаваем бранд „Българска атлетика“, който да носи национална гордост за атлети, треньори и деятели и да бъде високо ценен от обществото. Успешното позициониране на този бранд ще повиши обществената му популярност и ще засили влиянието на леката атлетика в България. „Трябва да възродим българската лека атлетика до високото ниво, на което беше и да я превърнем отново в онзи масов спорт сред младите, който е била. По този начин, както и чрез постижения и успехи на пистата, можем да дадем добър пример за подражание на подрастващите и добра алтернатива на дългото и безсмислено екранно време, което младите прекарват на телефоните си. Това ще ни гарантира и по-здрава нация,” убеден е Иван Колев.

Цялата програма ТУК.